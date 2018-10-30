Кеми Лейпциг

Лейпциг
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Германия
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Результаты
Результаты
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 20:30
Кеми Лейпциг
0 : 3
Падерборн
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 20:30
1/16 финала
Кеми Лейпциг
0
Падерборн
3
Германия. Кубок , 1/16 финала
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
Кеми Лейпциг
2 : 1
Регенсбург
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 16:30
1/32 финала
Кеми Лейпциг
2
Регенсбург
1
Германия. Кубок , 1/32 финала
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