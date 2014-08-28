Карабюкспор

Карабюк
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Страна
Турция
Стадион
Нехметтин Сейхоглу
Тренер
Йилмаз Вюрал
Й. Вюрал
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Результаты

Таблица

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Результаты
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 21:30
Сент-Этьен
1(4) : 0(3)
Карабюкспор
28.08.2014 28 авг. 2014 чт 21:30
4 раунд
Сент-Этьен
1
Карабюкспор
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 20:00
Карабюкспор
1 : 0
Сент-Этьен
21.08.2014 21 авг. 2014 чт 20:00
4 раунд
Карабюкспор
1
Сент-Этьен
0
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 20:00
Русенборг
1 : 1
Карабюкспор
07.08.2014 07 авг. 2014 чт 20:00
3 раунд
Русенборг
1
Карабюкспор
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
31.07.2014 31 июля 2014 чт 20:00
Карабюкспор
0 : 0
Русенборг
31.07.2014 31 июля 2014 чт 20:00
3 раунд
Карабюкспор
0
Русенборг
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
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