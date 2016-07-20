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Кяпаз
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Результаты
20.07.2016
20 июля 2016
ср
19:00
Кяпаз
0 : 2
Адмира
20.07.2016
20 июля 2016
ср
19:00
2 раунд
Кяпаз
0
Адмира
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:00
Адмира
1 : 0
Кяпаз
14.07.2016
14 июля 2016
чт
20:00
2 раунд
Адмира
1
Кяпаз
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
07.07.2016
07 июля 2016
чт
18:00
Дачия
0 : 1
Кяпаз
07.07.2016
07 июля 2016
чт
18:00
1 раунд
Дачия
0
Кяпаз
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
28.06.2016
28 июня 2016
вт
19:00
Кяпаз
0 : 0
Дачия
28.06.2016
28 июня 2016
вт
19:00
1 раунд
Кяпаз
0
Дачия
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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