Дачия

Кишинев
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Молдова
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Олег Беженарь
О. Беженарь
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Результаты

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Результаты
06.07.2017 06 июля 2017 чт 17:00
Дачия
0 : 4
Шкендия
06.07.2017 06 июля 2017 чт 17:00
1 раунд
Дачия
0
Шкендия
4
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
29.06.2017 29 июня 2017 чт 19:00
Шкендия
3 : 0
Дачия
29.06.2017 29 июня 2017 чт 19:00
1 раунд
Шкендия
3
Дачия
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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