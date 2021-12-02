Кальво Сотело

Пуэртоллано
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Испания
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Результаты
Результаты
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 22:00
Кальво Сотело
1 : 5
Жирона
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 22:00
1 раунд
Кальво Сотело
1
Жирона
5
Испания. Кубок , 1 раунд
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