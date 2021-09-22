Кайрат

Москва
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Россия
Стадион
Центральный
Тренер
Евгений Коструб
Е. Коструб
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
V. Shvyrev V. 		Нап 2 2 0 0 0
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Таблица

Группа 7 И В Н П Мячи Очки
1
Ротор
2 2 0 0 4:1 6
2
Ахмат
2 1 0 1 4:1 3
3
Кайрат
2 0 0 2 0:6 0
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Результаты
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 16:00
Кайрат
0 : 3
Ахмат
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 16:00
2 тур
Кайрат
0
Ахмат
3
Россия. Кубок , 2 тур
25.08.2021 25 авг. 2021 ср 16:00
Кайрат
0 : 3
Ротор
25.08.2021 25 авг. 2021 ср 16:00
1 тур
Кайрат
0
Ротор
3
Россия. Кубок , 1 тур
11.08.2021 11 авг. 2021 ср 16:00
Динамо
0 : 1
Кайрат
11.08.2021 11 авг. 2021 ср 16:00
1/64 финала
Динамо
0
Кайрат
1
Россия. Кубок , 1/64 финала
28.07.2021 28 июля 2021 ср 17:30
Кайрат
1 : 0
Калуга
28.07.2021 28 июля 2021 ср 17:30
1/128 финала
Кайрат
1
Калуга
0
Россия. Кубок , 1/128 финала
14.07.2021 14 июля 2021 ср 18:00
Квант
0 : 3
Кайрат
14.07.2021 14 июля 2021 ср 18:00
1/256 финала
Квант
0
Кайрат
3
Россия. Кубок , 1/256 финала
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