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Кайрат
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Евгений Коструб
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В
И
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К
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2
2
0
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0
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Таблица
Группа 7
И
В
Н
П
Мячи
Очки
1
Ротор
2
2
0
0
4:1
6
2
Ахмат
2
1
0
1
4:1
3
3
Кайрат
2
0
0
2
0:6
0
Подробнее
Результаты
22.09.2021
22 сент. 2021
ср
16:00
Кайрат
0 : 3
Ахмат
22.09.2021
22 сент. 2021
ср
16:00
2 тур
Кайрат
0
Ахмат
3
Россия. Кубок , 2 тур
25.08.2021
25 авг. 2021
ср
16:00
Кайрат
0 : 3
Ротор
25.08.2021
25 авг. 2021
ср
16:00
1 тур
Кайрат
0
Ротор
3
Россия. Кубок , 1 тур
11.08.2021
11 авг. 2021
ср
16:00
Динамо
0 : 1
Кайрат
11.08.2021
11 авг. 2021
ср
16:00
1/64 финала
Динамо
0
Кайрат
1
Россия. Кубок , 1/64 финала
28.07.2021
28 июля 2021
ср
17:30
Кайрат
1 : 0
Калуга
28.07.2021
28 июля 2021
ср
17:30
1/128 финала
Кайрат
1
Калуга
0
Россия. Кубок , 1/128 финала
14.07.2021
14 июля 2021
ср
18:00
Квант
0 : 3
Кайрат
14.07.2021
14 июля 2021
ср
18:00
1/256 финала
Квант
0
Кайрат
3
Россия. Кубок , 1/256 финала
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