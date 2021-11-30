Кайон

Санта-Мария-де-Кайон
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Испания
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Результаты
Результаты
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 18:00
Кайон
0 : 2
Уэска
30.11.2021 30 нояб. 2021 вт 18:00
1 раунд
Кайон
0
Уэска
2
Испания. Кубок , 1 раунд
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