Истли

Истли
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Результаты
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Брентфорд
5 : 1
Истли
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
1/32 финала
Брентфорд
5
Истли
1
Англия. Кубок , 1/32 финала
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