Инвернесс

Инвернесс
Подписаться
Сайт
Страна
Шотландия
Стадион
Туллоч Каледониан
Тренер
Джон Хьюз
Д. Хьюз
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Подробнее
Результаты
23.07.2015 23 июля 2015 чт 20:00
Астра
0 : 0
Инвернесс
23.07.2015 23 июля 2015 чт 20:00
2 раунд
Астра
0
Инвернесс
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
16.07.2015 16 июля 2015 чт 21:45
Инвернесс
0 : 1
Астра
16.07.2015 16 июля 2015 чт 21:45
2 раунд
Инвернесс
0
Астра
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Подробнее