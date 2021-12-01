Химнастика Сеговиана

Сеговия
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Александер Шимановски А. Шимановски 		Пол 33 1 0 0 1 0
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Результаты
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 21:00
Химнастика Сеговиана
0 : 2
Мальорка
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 21:00
1 раунд
Химнастика Сеговиана
0
Мальорка
2
Испания. Кубок , 1 раунд
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