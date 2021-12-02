Херес Депортиво

Херес-де-ла-Фронтера
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Страна
Испания
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Результаты
Результаты
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 22:45
Херес Депортиво
1 : 2
Леганес
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 22:45
1 раунд
Херес Депортиво
1
Леганес
2
Испания. Кубок , 1 раунд
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