Хавелсе

Гарбсен
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Германия
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Результаты
Результаты
11.09.2020 11 сент. 2020 пт 21:45
Хавелсе
1 : 5
Майнц
11.09.2020 11 сент. 2020 пт 21:45
1/32 финала
Хавелсе
1
Майнц
5
Германия. Кубок , 1/32 финала
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