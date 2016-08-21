Хауэнштайн

Хауэнштайн
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Германия
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Результаты
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 16:30
Хауэнштайн
1 : 2
Байер
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 16:30
1/32 финала
Хауэнштайн
1
Байер
2
Германия. Кубок , 1/32 финала
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