Хастедт

Бремен
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Германия
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Результаты
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:30
Хастедт
1 : 11
Боруссия
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 19:30
1/32 финала
Хастедт
1
Боруссия
11
Германия. Кубок , 1/32 финала
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