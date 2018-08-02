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Результаты
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
18:30
Тренчин
4 : 1
Гурник
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
18:30
2 раунд
Тренчин
4
Гурник
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:00
Гурник
0 : 1
Тренчин
26.07.2018
26 июля 2018
чт
21:00
2 раунд
Гурник
0
Тренчин
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
Заря
1 : 1
Гурник
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
1 раунд
Заря
1
Гурник
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
12.07.2018
12 июля 2018
чт
21:00
Гурник
1 : 0
Заря
12.07.2018
12 июля 2018
чт
21:00
1 раунд
Гурник
1
Заря
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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