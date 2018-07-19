Гленавон

Лурган
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Северная Ирландия
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Результаты
19.07.2018 19 июля 2018 чт 19:00
Мольде
5 : 1
Гленавон
19.07.2018 19 июля 2018 чт 19:00
1 раунд
Мольде
5
Гленавон
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2018 11 июля 2018 ср 21:45
Гленавон
2 : 1
Мольде
11.07.2018 11 июля 2018 ср 21:45
1 раунд
Гленавон
2
Мольде
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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