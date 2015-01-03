Гейтсхед

Гейтсхед
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Результаты
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 18:00
Вест Бромвич
7 : 0
Гейтсхед
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 18:00
3 раунд
Вест Бромвич
7
Гейтсхед
0
Англия. Кубок , 3 раунд
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