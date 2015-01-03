Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
7:0
Матч завершен
Гейтсхед
Гейтсхед
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
3 янв. 2015, 18:00 МСК
3.01.2015, 18:00 МСК
суббота
Составы