Ганза

Люнебург
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Германия
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Результаты
Результаты
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 16:30
Ганза
1 : 3
Майнц
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 16:30
1/32 финала
Ганза
1
Майнц
3
Германия. Кубок , 1/32 финала
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