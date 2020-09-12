Фюрстенвальде

Фюрстенвальде/Спрее
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Германия
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Результаты
Результаты
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
Фюрстенвальде
1 : 4
Вольфсбург
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
1/32 финала
Фюрстенвальде
1
Вольфсбург
4
Германия. Кубок , 1/32 финала
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