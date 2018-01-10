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Форментера
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Форментера
Форментера
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Результаты
Результаты
10.01.2018
10 янв. 2018
ср
21:30
Алавес
2 : 0
Форментера
10.01.2018
10 янв. 2018
ср
21:30
1/8 финала
Алавес
2
Форментера
0
Испания. Кубок , 1/8 финала
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
21:00
Форментера
1 : 3
Алавес
03.01.2018
03 янв. 2018
ср
21:00
1/8 финала
Форментера
1
Алавес
3
Испания. Кубок , 1/8 финала
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
23:30
Атлетик
0 : 1
Форментера
29.11.2017
29 нояб. 2017
ср
23:30
1/16 финала
Атлетик
0
Форментера
1
Испания. Кубок , 1/16 финала
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
20:00
Форментера
1 : 1
Атлетик
25.10.2017
25 окт. 2017
ср
20:00
1/16 финала
Форментера
1
Атлетик
1
Испания. Кубок , 1/16 финала
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