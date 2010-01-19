Форест Грин

Нейлсворт
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Англия
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Результаты
Результаты
19.01.2010 19 янв. 2010 вт 22:45
Ноттс Каунти
2 : 1
Форест Грин
19.01.2010 19 янв. 2010 вт 22:45
1/32 финала
Ноттс Каунти
2
Форест Грин
1
Англия. Кубок , 1/32 финала
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