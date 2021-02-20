Флери

Флери-Мерожи
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Франция
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Результаты
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
Флери
1(4) : 1(5)
Анси
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 15:30
1/32 финала
Флери
1
Анси
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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