Матч завершен
Флери
Флери-Мерожи
1:1
( 4 : 5)
Матч завершен
Анси
Анси
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
20 февр. 2021, 15:30 МСК
20.02.2021, 15:30 МСК
суббота
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