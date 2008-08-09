Фихте

Билефельд
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Германия
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Результаты
09.08.2008 09 авг. 2008 сб 16:30
Фихте
1 : 8
Боруссия
09.08.2008 09 авг. 2008 сб 16:30
1/32 финала
Фихте
1
Боруссия
8
Германия. Кубок , 1/32 финала
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