Этуаль

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Франция
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Результаты
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 19:15
Ницца
2 : 0
Этуаль
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 19:15
1/32 финала
Ницца
2
Этуаль
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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