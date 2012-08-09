Эскишехирспор

Эскишехир
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09.08.2012 09 авг. 2012 чт 21:45
Марсель
3 : 0
Эскишехирспор
09.08.2012 09 авг. 2012 чт 21:45
3 раунд
Марсель
3
Эскишехирспор
0
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 21:45
Эскишехирспор
1 : 1
Марсель
02.08.2012 02 авг. 2012 чт 21:45
3 раунд
Эскишехирспор
1
Марсель
1
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
26.07.2012 26 июля 2012 чт 21:45
Сент-Джонстон
1 : 1
Эскишехирспор
26.07.2012 26 июля 2012 чт 21:45
2 раунд
Сент-Джонстон
1
Эскишехирспор
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:00
Эскишехирспор
2 : 0
Сент-Джонстон
19.07.2012 19 июля 2012 чт 20:00
2 раунд
Эскишехирспор
2
Сент-Джонстон
0
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
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