Энгерс

Энгерс
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Германия
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Результаты
Результаты
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
Энгерс
0 : 3
Бохум
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
1/32 финала
Энгерс
0
Бохум
3
Германия. Кубок , 1/32 финала
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