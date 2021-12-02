Эльденсе

Эльда
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Испания
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Результаты

Состав

Лучшие в составе
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
F. Danese F.
Нап
1
0
0
1
0
Carlos Redruello C.
Нап
1
0
0
1
0
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Результаты
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 22:30
Эльденсе
0 : 1
Райо Махадаонда
02.12.2021 02 дек. 2021 чт 22:30
1 раунд
Эльденсе
0
Райо Махадаонда
1
Испания. Кубок , 1 раунд
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