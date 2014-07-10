Экранас

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Результаты
10.07.2014 10 июля 2014 чт 18:30
Экранас
1 : 2
Крузейдерс
10.07.2014 10 июля 2014 чт 18:30
1 раунд
Экранас
1
Крузейдерс
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 21:45
Крузейдерс
3 : 1
Экранас
03.07.2014 03 июля 2014 чт 21:45
1 раунд
Крузейдерс
3
Экранас
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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