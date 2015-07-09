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Результаты
09.07.2015
09 июля 2015
чт
21:00
Локомотива
2 : 2
Эйрбас
09.07.2015
09 июля 2015
чт
21:00
1 раунд
Локомотива
2
Эйрбас
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
02.07.2015
02 июля 2015
чт
20:45
Эйрбас
1 : 3
Локомотива
02.07.2015
02 июля 2015
чт
20:45
1 раунд
Эйрбас
1
Локомотива
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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