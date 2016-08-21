Эгесторф

Барзингхаузен
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
Маартен Стекеленбург М. Стекеленбург 		Вра 39 1 0 0 1 1
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Результаты
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 16:30
Эгесторф
0 : 6
Хоффенхайм
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 16:30
1/32 финала
Эгесторф
0
Хоффенхайм
6
Германия. Кубок , 1/32 финала
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