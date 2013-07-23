ЭБ/Стреймур

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Результаты
23.07.2013 23 июля 2013 вт 21:00
ЭБ/Стреймур
1 : 3
Динамо
23.07.2013 23 июля 2013 вт 21:00
2 раунд
ЭБ/Стреймур
1
Динамо
3
Лига чемпионов , 2 раунд
16.07.2013 16 июля 2013 вт 19:00
Динамо
6 : 1
ЭБ/Стреймур
16.07.2013 16 июля 2013 вт 19:00
2 раунд
Динамо
6
ЭБ/Стреймур
1
Лига чемпионов , 2 раунд
09.07.2013 09 июля 2013 вт 21:00
ЭБ/Стреймур
5 : 1
Луситанс
09.07.2013 09 июля 2013 вт 21:00
1 раунд
ЭБ/Стреймур
5
Луситанс
1
Лига чемпионов , 1 раунд
02.07.2013 02 июля 2013 вт 20:30
Луситанс
2 : 2
ЭБ/Стреймур
02.07.2013 02 июля 2013 вт 20:30
1 раунд
Луситанс
2
ЭБ/Стреймур
2
Лига чемпионов , 1 раунд
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