Динамо-Старт

Кострома
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Россия
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Результаты
24.07.2017 24 июля 2017 пн 19:00
Динамо-Старт
2 : 3
Торпедо Вл
24.07.2017 24 июля 2017 пн 19:00
1/128 финала
Динамо-Старт
2
Торпедо Вл
3
Россия. Кубок , 1/128 финала
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