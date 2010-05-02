Динамо

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Результаты
02.05.2010 02 мая 2010 вс 23:00
Динамо
1 : 0
Динамо
02.05.2010 02 мая 2010 вс 23:00
50 тур
Динамо
1
Динамо
0
Россия. Кубок , 50 тур
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