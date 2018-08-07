ЦРФСО

Смоленск
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Страна
Россия
Стадион
СГАФКСТ
Тренер
Сергей Гунько
С. Гунько
Лента
Состав
Результаты
Результаты
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 19:00
ЦРФСО
1 : 2
Калуга
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 19:00
1/64 финала
ЦРФСО
1
Калуга
2
Россия. Кубок , 1/64 финала
31.07.2018 31 июля 2018 вт 19:00
Красный
1 : 4
ЦРФСО
31.07.2018 31 июля 2018 вт 19:00
1/128 финала
Красный
1
ЦРФСО
4
Россия. Кубок , 1/128 финала
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