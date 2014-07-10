Челик

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Результаты
10.07.2014 10 июля 2014 чт 21:30
Копер
4 : 0
Челик
10.07.2014 10 июля 2014 чт 21:30
1 раунд
Копер
4
Челик
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
03.07.2014 03 июля 2014 чт 18:30
Челик
0 : 5
Копер
03.07.2014 03 июля 2014 чт 18:30
1 раунд
Челик
0
Копер
5
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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