Копер

Копер
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Результаты
23.07.2015 23 июля 2015 чт 20:00
Хайдук
4 : 1
Копер
23.07.2015 23 июля 2015 чт 20:00
2 раунд
Хайдук
4
Копер
1
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
16.07.2015 16 июля 2015 чт 21:30
Копер
3 : 2
Хайдук
16.07.2015 16 июля 2015 чт 21:30
2 раунд
Копер
3
Хайдук
2
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
09.07.2015 09 июля 2015 чт 21:30
Копер
2 : 2
Викингур
09.07.2015 09 июля 2015 чт 21:30
1 раунд
Копер
2
Викингур
2
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
02.07.2015 02 июля 2015 чт 22:15
Викингур
0 : 1
Копер
02.07.2015 02 июля 2015 чт 22:15
1 раунд
Викингур
0
Копер
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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