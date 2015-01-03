Бобиньи

Бобиньи
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Франция
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Результаты
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 17:15
Бобиньи
0 : 3
Эвиан
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 17:15
1/32 финала
Бобиньи
0
Эвиан
3
Франция. Кубок , 1/32 финала
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