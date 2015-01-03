Блис Спартанс

Блис
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Страна
Англия
Стадион
Тренер
Том Вэйд
Т. Вэйд
Лента
Состав
Результаты
Результаты
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 18:00
Блис Спартанс
2 : 3
Бирмингем Сити
03.01.2015 03 янв. 2015 сб 18:00
3 раунд
Блис Спартанс
2
Бирмингем Сити
3
Англия. Кубок , 3 раунд
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