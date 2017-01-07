Бланьяк

Бланьяк
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Франция
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Результаты
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 17:00
Бланьяк
0 : 1
Ньор
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 17:00
1/32 финала
Бланьяк
0
Ньор
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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