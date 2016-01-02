Блан Мениль

Ле-Блан-Мениль
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Страна
Франция
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Результаты
Результаты
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 17:30
Блан Мениль
0 : 2
Нант
02.01.2016 02 янв. 2016 сб 17:30
1/32 финала
Блан Мениль
0
Нант
2
Франция. Кубок , 1/32 финала
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