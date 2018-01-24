Бисхайм

Бисхайм
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Франция
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Результаты
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 20:30
Бисхайм
2 : 2
Гренобль
24.01.2018 24 янв. 2018 ср 20:30
1/16 финала
Бисхайм
2
Гренобль
2
Франция. Кубок , 1/16 финала
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 19:30
Флери
0 : 1
Бисхайм
07.01.2018 07 янв. 2018 вс 19:30
1/32 финала
Флери
0
Бисхайм
1
Франция. Кубок , 1/32 финала
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