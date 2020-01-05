Бастия-Борго

Борго
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Франция
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Результаты
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 16:15
Бастия-Борго
0 : 3
Сент-Этьен
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 16:15
1/32 финала
Бастия-Борго
0
Сент-Этьен
3
Франция. Кубок , 1/32 финала
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