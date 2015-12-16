Баракалдо

Баракалдо
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Испания
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Результаты
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 23:00
Валенсия
2 : 0
Баракалдо
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 23:00
1/16 финала
Валенсия
2
Баракалдо
0
Испания. Кубок , 1/16 финала
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
Баракалдо
1 : 3
Валенсия
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 23:00
1/16 финала
Баракалдо
1
Валенсия
3
Испания. Кубок , 1/16 финала
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