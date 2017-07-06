Бангор Сити

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Результаты
06.07.2017 06 июля 2017 чт 20:30
Бангор Сити
0 : 3
Люнгбю
06.07.2017 06 июля 2017 чт 20:30
1 раунд
Бангор Сити
0
Люнгбю
3
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
29.06.2017 29 июня 2017 чт 19:30
Люнгбю
1 : 0
Бангор Сити
29.06.2017 29 июня 2017 чт 19:30
1 раунд
Люнгбю
1
Бангор Сити
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
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