БАК 07

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Германия
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Результаты
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 21:00
БАК 07
0 : 3
Мюнхен 1860
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 21:00
2 раунд
БАК 07
0
Мюнхен 1860
3
Германия. Кубок , 2 раунд
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 16:30
БАК 07
4 : 0
Хоффенхайм
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 16:30
1 раунд
БАК 07
4
Хоффенхайм
0
Германия. Кубок , 1 раунд
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