Бадалона

Бадалона
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Испания
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Результаты
Результаты
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 23:00
Бадалона
1 : 3
Гранада
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 23:00
1/16 финала
Бадалона
1
Гранада
3
Испания. Кубок , 1/16 финала
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