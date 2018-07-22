Автофаворит

Псков
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Результаты
22.07.2018 22 июля 2018 вс 17:00
Автофаворит
0 : 2
Луки-Энергия
22.07.2018 22 июля 2018 вс 17:00
1/256 финала
Автофаворит
0
Луки-Энергия
2
Россия. Кубок , 1/256 финала
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