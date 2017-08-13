Авеллино

Авеллино
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Страна
Италия
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Результаты
Результаты
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 21:30
Верона
3 : 1
Авеллино
13.08.2017 13 авг. 2017 вс 21:30
1/32 финала
Верона
3
Авеллино
1
Италия. Кубок , 1/32 финала
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